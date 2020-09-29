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Siyaset Vatan Partisi lideri Perinçek: Azerbaycan’a saldırı toprağımıza saldırıdır
Siyaset

Vatan Partisi lideri Perinçek: Azerbaycan’a saldırı toprağımıza saldırıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan’a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:45:00 -
Vatan Partisi lideri Perinçek: Azerbaycan’a saldırı toprağımıza saldırıdır

Perinçek, Karadeniz’den Dağlık Karabağ’a, Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak’ın kuzeyi üzerinden Hürmüz Boğazı’na kadar Türkiye’ye ve bölgeye yönelik saldırıların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu, Ermenistan’ın da ABD’nin kışkırtmasıyla bu saldırılara kalkıştığını vurguladı. Türklerin öz vatanı olan Azerbaycan’ı savunmanın, Türk devleti ve milletinin kutsal görevi olduğunu belirten Perinçek, “Erivan’daki hükümet bir Amerikan darbesiyle iktidara gelmiştir, bizdeki FETÖ darbecileriyle aynı soydandır” dedi.

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