Vatan Partisi lideri Perinçek: Azerbaycan’a saldırı toprağımıza saldırıdır

Perinçek, Karadeniz’den Dağlık Karabağ’a, Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak’ın kuzeyi üzerinden Hürmüz Boğazı’na kadar Türkiye’ye ve bölgeye yönelik saldırıların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu, Ermenistan’ın da ABD’nin kışkırtmasıyla bu saldırılara kalkıştığını vurguladı. Türklerin öz vatanı olan Azerbaycan’ı savunmanın, Türk devleti ve milletinin kutsal görevi olduğunu belirten Perinçek, “Erivan’daki hükümet bir Amerikan darbesiyle iktidara gelmiştir, bizdeki FETÖ darbecileriyle aynı soydandır” dedi.