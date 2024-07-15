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Dünya Vatan hainliğinden 9 yıl hapis cezası aldı
Dünya

Vatan hainliğinden 9 yıl hapis cezası aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 09:47:50 - 2024-07-15 09:47:50
Vatan hainliğinden 9 yıl hapis cezası aldı

Sibirya'nın Tomsk kentindeki bir mahkeme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne (AFU) para bağışında bulunan 21 yaşındaki öğrenciyi "vatan hainliği" suçundan dokuz yıl hapse mahkûm etti .

Tatyana Laletina'nın isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşlarından biri Mediazona'ya Şubat ayında Tomsk'taki evinde gözaltına alındığını söylemesiyle gündem oldu. Bağımsız medya kuruluşu Govorit NeMoskva, Laletina'nın Cuma günü yazdığı bir mektubu aktardı. Mektupta Laletina, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat 2022 günü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 10 dolar ve aynı yılın Nisan ayında 20 dolar gönderdiğini söyledi .

Rusya'da vatana ihanetten hüküm giymek 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor, ancak Laletina nispeten hafif bir ceza aldı.

Govorit NeMoskva'ya göre Laletina, hapishanede çizim yapmaya devam ettiği bir günlük tutuyor. Laletina arkadaşına gönderdiği mektupta "Bütün bu dehşet sona erdiğinde, düşüncelerimi yeniden okuyabilir ve hafızamı tazeleyebilirim, bu günlerde hikayem sadece günlük bir olay. Resim benim kurtarıcım" diye yazdı.

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