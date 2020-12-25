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Gündem Vatan haini Can Dündar Diyanet'in alkol hutbesini hedef aldı
Gündem

Vatan haini Can Dündar Diyanet'in alkol hutbesini hedef aldı

Devletin gizli belgelerini ifşa ederek casusluk yapan ve Türkiye'den kaçan vatan haini Can Dündar, diyanetin alkolle ilgili Cuma hutbesini hedef alarak hem Müslümanlara saldırdı hem de alkolü teşvik etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:46:00 -
Vatan haini Can Dündar Diyanet'in alkol hutbesini hedef aldı

MİT tırları davasında yargılanan vatan haini firari Can Dündar Diyanet'in alkolle ilgili Cuma hutbesini hedef alarak alkolü teşvik edici ifadeler kullandı.

Diyanet'ten yılbaşı öncesi 'alkol' hutbesi

Diyanet İşleri Bakanlığı yılbaşı öncesi Cuma hutbesinde alkole değindi.

Diyanet tarafından yayınlanan "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" başlıklı hutbede alkolün kötü sonuçlarına değinilerek, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim" ifadeleri kullanıldı.

Can Dündar İslamiyet'i hedef aldı

Alkolle ilgili Cuma hutbesi haberini sosyal medya hesabından paylaşan vatan haini firari Can Dündar yine dini değerleri hedef aldı.

MİT tırları davasında yargılanan, Türkiye’den kaçarak Almanya’ya sığınan kaçak Dündar, yaptığı paylaşımda, “Tanıdığım “en kötü”ler, ağzına hiç içki sürmemişti. Tanıdığım en iyiler, dost sofrasında içki içtiklerimdi.” ifadelerini kullandı.

Firari Dündar alkolü teşvik etti

Ömründe caminin önünden bile geçmemiş olan vatan haini Dündar’ın ‘dost sofrası’ diye tanımladığı arkadaşlarının yine kendi gibi Türkiye düşmanı ve FETÖ’cüler olduğu ise bilinen bir gerçek.

İçki içenlerin hep iyi insanlar olduğunu iddia ederek alkole de teşvik eden Dündar’ın bu paylaşımına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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Yorumlar

Resat

Hain sen bayrağına sarıldığın vatanınla ilgilen. Yalama yalakalık işlerine bak tasmani takanlara yaranmak için. Gerçi onlarda bilirler yedi kaba sicandan kimseye hayirgelmedigini son kullanma tarihiniz gelmemiş demekki.
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gedikli

KÖTÜLÜĞÜN ZIRVANASINA ULAŞMIŞ BİR ADAMIN DOST OLABİLDİKLERİNİN İÇKİ GİBİ ASGARİ KÖTÜ BİR ALIŞKANLIĞA SAHİP OLMASINA KİMSE ŞAŞIRMAZ DA SENİNLE DOST OLABİLME İHTİMALİ BİLE İSTER İSTEMEZ İNSANI KENDİNE DÜŞMAN EDER. YANİ SEN HAYATTAN ALDIĞIN DERSİN KONUSUNDAN BİLE BİHABERSİN.
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