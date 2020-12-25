Vatan haini Can Dündar Diyanet'in alkol hutbesini hedef aldı

MİT tırları davasında yargılanan vatan haini firari Can Dündar Diyanet'in alkolle ilgili Cuma hutbesini hedef alarak alkolü teşvik edici ifadeler kullandı.

Diyanet'ten yılbaşı öncesi 'alkol' hutbesi

Diyanet İşleri Bakanlığı yılbaşı öncesi Cuma hutbesinde alkole değindi.

Diyanet tarafından yayınlanan "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" başlıklı hutbede alkolün kötü sonuçlarına değinilerek, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim" ifadeleri kullanıldı.

Can Dündar İslamiyet'i hedef aldı

Alkolle ilgili Cuma hutbesi haberini sosyal medya hesabından paylaşan vatan haini firari Can Dündar yine dini değerleri hedef aldı.

MİT tırları davasında yargılanan, Türkiye’den kaçarak Almanya’ya sığınan kaçak Dündar, yaptığı paylaşımda, “Tanıdığım “en kötü”ler, ağzına hiç içki sürmemişti. Tanıdığım en iyiler, dost sofrasında içki içtiklerimdi.” ifadelerini kullandı.

Firari Dündar alkolü teşvik etti

Ömründe caminin önünden bile geçmemiş olan vatan haini Dündar’ın ‘dost sofrası’ diye tanımladığı arkadaşlarının yine kendi gibi Türkiye düşmanı ve FETÖ’cüler olduğu ise bilinen bir gerçek.

İçki içenlerin hep iyi insanlar olduğunu iddia ederek alkole de teşvik eden Dündar’ın bu paylaşımına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

İşte o tepkilerden bazıları: