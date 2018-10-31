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Vatan Gazetesi kapandı mı?

Aydın Doğan'ın Demirören Holding'e sattığı Vatan Gazetesi yazılı basına son verdi. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
Vatan Gazetesi kapandı mı?

Aydın Doğan'ın Demirören Holding'e sattığı Vatan Gazetesi yazılı basına son verdi. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında dev bir satın alma işlemine imza atarak, Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin yayın hayatına son veriyor. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara “Bugün son baskıyı yapıyoruz” dedi. Vatan Gazetesi’nin 1 Kasım itibariyle, Milliyet Gazetesi’nin haftasonu eki olarak yayın hayatını sürdüreceği bildirildi. Demirören Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ile Vatan Gazetesi’ni Aydın Doğan’dan satın almıştı. Vatan Gazetesi 2002 yılında yayın hayatına başlamıştı.

Demirören Medya grubundan çıkarılan isimler

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından başlayan işten çıkarmalar yaşanmıştı. CNN Türk’ten son ayrılan isimler, haber bülteni spikeri Saynur Tezel, cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz oldu. CNN Türk haber merkezi yöneticisi Ali Obuz ve CNN Türk editörlerinden Hüseyin Tahmaz ve Alişer Delek de işten çıkarılan isimler arasında yer almıştı. CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki, "Afiş" programının sunucusu Aslı Öymen ve Kanal D'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" programının sunucusu Murat Güloğlu ile de yollar ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
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