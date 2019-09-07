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VASKİ ekipleri su arızasını gidermek için gece gündüz mesaide

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bazı semtlerde su kesintisine neden olan arızanın giderilmesi için azami gayret gösterildiğini belirtti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:50
VASKİ ekipleri su arızasını gidermek için gece gündüz mesaide

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bazı semtlerde su kesintisine neden olan arızanın giderilmesi için azami gayret gösterildiğini belirtti.


VASKİ’den yapılan açıklamada, “İki gün önce Edremit’de meydana gelen su borusu patlaması sonucu oluşan arızanın giderilmesi için VASKİ ekipleri, yoğun mesai harcıyor. Çimenton fabrikası civarında devam eden karayolları yol genişletme çalışmaları sırasında bir iş aracı ana su isale hattına zarar vererek borunun kırılmasına sebebiyet vermişti. iki gündür yoğun olarak gece gündüz aralıksız çalışarak arızayı gidermeye çalışan VASKİ ekipleri halkın mağduriyetinin sona ermesi için uğraş veriyor. VASKİ’nin tüm idari ve teknik personelinin de destek verdiği çalışmalarda 24 saat mesai yapılarak yeniden suyun verilmesi için çalışılıyor. Ekiplerin suyun tekrar verilmesi için yaptığı çalışma ile arızanın en kısa sürede giderilmesine çalışılıyor” denildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:50
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