VASKİ 13 ilçede aralıksız çalışıyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ilçelerde hizmetlerini sürdürerek vatandaşların sıkıntılarını gideriyor.

VASKİ ekipleri 13 ilçe yaklaşık 700 mahallede hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Mahallelerde devam eden altyapı çalışmalar büyük takdir görüyor. Arıza onarım, yeni su ve kanalizasyon hat yapımı gibi faaliyetlere devam eden ekipler geceli gündüzlü mesai harcıyor. Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray’dan oluşan VASKİ Kuzey Şube Müdürlüğü ile, Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale’den sorumlu VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri de İşletmeler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanlarında büyük başarılara imza atıyor. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ın direktifleri ile her yerde hizmet seferberliği başlatan ekipler en ücra mahalleye kadar ulaşmak için büyük gayret gösteriyor. Bahçesaray Çakırdoğan, Gevaş Bahçelievler, Gürpınar Doluşkın mahallelerinde ekipler oluşan arızalara anında müdahale etti. Üç mahallede su isale hattında meydana gelen sıkıntılar giderilerek, tekrar su verilmeye başlandı. Ayrıca Bahçelievler Mahallesinde ki yeni kanalizasyon hattı da bitirilerek tekrar işler hale getirildi. Erciş İlçesinde de İmamabdal yaylasından ilçeye gelen içme suyu hattı onarılarak mahalle susuzluktan kurtarıldı.