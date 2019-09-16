“Varroa, önemli bir arı ektoparazitidir”

Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi’nin 6’ncısı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Yusuf Yavuz Demirezen sunum yaptı.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan“Varroa Destructer’e Karşı Sentetik Piretroid, Organik Asit ve Esansiyel Yağ Asit Etkinliğinin Araştırılması” hakkında sunum yapan Demirezen, varroa destructorun, arı sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak etki eden ve koloni kayıplarına yol açan önemli bir arı ektoparaziti olduğuna dikkat çekti. Demirezen sunumunda, "Bu ektoparazite karşı, kimyasal, biyolojik, genetik ve hormonal mücadele yöntemleri bulunmakta. Bu yöntemler içerisinde en etkili olanı kimyasal mücadeledir. Fakat kimyasal mücadele yöntemlerinin arı ürünlerinde kalıntı bırakması ve akarların bu ilaçlara direnç geliştirmesinden dolayı alternatif çözümler aranmaya başlanmıştır. Okzalik asit ile timol kalıntı bırakmaması ve Varroa üzerinde yüksek etkinliğe sahip olmalarından dolayı en sık kullanılan alternatif yöntemlerdir. Bu araştırmada her grupta 9 koloni olacak şekilde toplam 36 adet kolonide çalışıldı. Çalışma sonuçlarında; ilaçlar arasında ilkbahar ve sonbahar dönemlerine göre günlere göre, aynı sezon içerisindeki günlere göre düşen varroa sayıları arasında önemli istatistiki farklılıklar tespit edilmiştir. Yüzde değişim formülüne göre ilaç etkinlikleri; sonbahar döneminde flumethrin yüzde 85, okzalik asit yüzde 80, Timol yüzde 87 ve ilkbahar döneminde flumethrin yüzde 75, okzalik asit yüzde 68, timol yüzde 84 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları flumethrin uzun süreli, okzalik asit ve timol kısa süreli varroa mücadelesinde başarılı olduğu göstermektedir. Timol’ün kullanımında ise sıcaklık faktörünün önemli olduğu, kontrolsüz kullanımında koloni çökmesi gibi istenmeyen etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Sonuç araştırmamız, bu ilaçların birbirlerinin alternatifi olarak değil koloniye göre birlikte varroa mücadelesinde kullanılması gerekliği ortaya konulmuştur” dedi.