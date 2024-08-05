Varlığımız Instagram'ın varlığına armağan mı olsun? Milli değerlerimiz, işte böyle zayıflıyor

Akşam yazarı Serkan Fıçıcı, sosyal medya ağlarının genç nesli esir aldığını belirtti. Küresel şirketlerin kontrolündeki platformların milli değerleri zayıflattığını ifade eden Fıçıcı, sosyal medyanın ülke ve inanç üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. Gençlerin milli hakimiyet ve vatan sevgisi yerine sosyal medya etkileşimlerine odaklandığını söyleyen Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Ey Türk gençliği...

Konu değişti.

Birinci vazifen kölesi haline geldiğin küresel şirketlere ait sosyal medya ağlarını kendi ailene, ülkene, inancına hatta kendine karşı bile muhafaza ve müdafaa etmektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elindeki mobil telefonun içine hapsedildin.

Küresel çetenin sömürü çarkları arasında ezilip satır kıyması kıvamına geldin.

Yumuşacık oldun.

Tavır, duruş, omurga, milli hakimiyet tutkusu, ülke ve ülkü için mücadele azmi, vatan aşkı, devlet mefkuresi, inanç uğruna fedakarlık....

Sakın bunları önemseme.

Aman bu gevşek halini muhafaza et!

Mevcudiyetinin ve istikbalinin temeli seni neden ilgilendirsin ki?

Bol öpücüklü, gülücüklü sosyal medya paylaşımlarının aldığı etkileşim senin en kıymetli hazinendir.

Sakın bunu kaybetme!

İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyenler olacaktır.

Bakma sen onlara!

İstiklal ve Cumhuriyetine kast eden düşmanlar var mı?

Hep oldu, olacak ve bugün de var.

Bu tehlikeye dikkat çekenlere karşı "yine mi dııııjjj güçleeeerrr" diye espri yapan soytarıların peşine takıl.

İnsanlığa savaş açmış, katliamcı, soykırımcı katiller ile milletinin, devletinin, öz kültürünün, inancının arasında kalırsan ne mi yapacaksın?

Dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olan bu katiller karşısında sesini çıkartmaktan korkan, süklüm püklüm hazır ol vaziyetinde duran, yalaka, ortalamacı, yaranmacı, satılık, şahsiyetsiz tiplerle yol yürürsen "her şey çok güzel olacak" umudunu diri tutarsın.

İnstagram, Facebook, X, Tiktok....

Bunlar senin ülkenin bütün kalelerini zapt etmeli, bütün tersanelerine girmeli, bütün ordularını dağıtmalı, hatta memleketin her köşesini bilfiil işgal etmeli.

Sakın sesini çıkartma, onlarsız yaşayamazsın zaten...

Avrupa ülkelerinin kanunları söz konusu olunca milyarlarca dolar ceza ödeyen bu küresel şirketlerden senin ülken

aynı tavrı beklememeli.

Beklemesin diye sen kendi ülkeni eleştir, suçla, yıprat.

Milli devletleri çökertip tüm ülkelerde yerli iktidar, kanun, nizam diye bir şey bırakmamak için taarruzlarını sürdüren küresel siyonist çeteye şirinlik yapmak niye gaflet, dalalet hatta

hıyanet olsun?

Tam aksine, medeniyet, çağdaşlık, özgürlük, ilericilik budur.

Siyonist katillerin emrindeki küresel şirketler neyi nasıl isterse senin ülken boyun eğmeli sen de bunun gururunu yaşamalısın.

Ey Türk istikbalinin evladı!

Varlığın İnstagram, Tik Tok, X, Facebook'un varlığına armağan olsun...

Çünkü bunlar Türkiye'nin resmen talep etmesine rağmen aylardır "Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları" kaldırmıyorlar.

Memleketteki sözüm ona "en Atatürkçüler" de Türkiye'ye karşı bunları savunuyor.

Yani...

Öyle işte!"