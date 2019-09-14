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Varis nedir? Varis neden oluşur? Bitkilerle varis tedavisi nasıl olur? Varise iyi gelen bitkiler nelerdir?

Uzun süre ayakta kalmak. fazla kilolar. Gebelik. Genetik yatkınlık gibi sebeblerden dolayı bacaklarda varis meydana gelir.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:15
Varis nedir? Varis neden oluşur? Bitkilerle varis tedavisi nasıl olur? Varise iyi gelen bitkiler nelerdir?

Varis Toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucunda oluşur. Kan devamlı geriye doğru kaçar. Bu durum damarda şişliğe sebep olur. İlerleyen zamanlarda damarda genişleme artar kıvrılmalar olur.

Varisin belirtileri nelerdir?

* Bacaklarda mavi mor şişlikler meydana gelir.

* Ağrı olur.

* Bacaklarda şişlik oluşur

* Uyuşukluk hissedilir

Varis oluşumunu engellemek için neler yapılmalıdır?

* Düzenli egzersiz

* Uzun süreli ayakta durmamak veya oturmamak.

* ideal Kiloda olmak.
* Bacak bacak üzerine atmamak.

* Dar kıyafetler giymemek.

* Rahat ayakkabı kullanmak.

* Yüksek lifli besinler tüketmek.

* Bacakları havaya kaldırarak dinlenmek.

* Varis çorabı kullanmak.

Varisin Bitkisel Tedavisi ve Doğal Çözümü için neler yapılmalı?

* Varisli damarların sebep verdiği ağrılar icin ekinezya çayı yapılarak içilir.

* Guggul damarlarin varisli görünümünün ve iltihabın azaltılmasında etkilidir. Kan dolaşımını arttırır.

* 3 bardak kaynar suya 1 yemek kaşığı taze maydanoz eklenir 15 dakika kadar demlenip süzülerek aç karna günde 2 bardak içilir.

* Bir yemek kaşığı at kuyruğu bir su bardağı su ile 10 dakika kadar kaynatılır demlendikten sonra içilir. Haftada 3 kez düzenli olarak tüketilir.

* 5 bardak beyaz ispirto 4 tane kafirun ile karıştırılıp bekletilir gece varisleein üzerine sürülüp streç filmle sarılır sabaha kadar o şekilde kalınır.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:15
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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