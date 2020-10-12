Varis hem erkek hem de kadınlarda sıkça görülen bir hastalıktır. Özellikle de bacaklarda oluşan varisler oldukça çirkin bir görüntüye sebebiyet vermektedir. Varislerinden kurtulmak isteyenler de varis tedavisinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Kalp Damar cerrahisi Op. Dr. Mustafa Saygılı, varis tedavisine ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Varis nedir neden olur?

Bacaklarımızda aynı kavak ağacının dalları gibi 30 ayrı damar dalından oluşan bir toplardamar sistemi vardır. Kirli kanın devamlı yukarı doğru akması gerekir. Ayrıca bütün bu damarların pek çok isimleri vardır. Bu damarların duvarları pul gibi incedir. Bu sebeple özellikle ailesinde varis hastalığı olan ve ırsi yatkınlığı olanlarda, doğum yapan kadın hastalarımızda ve doktor, öğretmen, berber gibi çok ayakta duran hastalarımızda bu damarlardan bir veya bi kaçında kirli kan ayağa doğru kaçak yapmaktadır.

Varis lazer tedavisi nasıl yapılır?

Damar genişledikçe kaçak artmakta, kaçak arttıkça damar daha da genişlemektedir. İşte bu kısır döngü bir çok vatandaşımızda varis hastalığın oluşmasına yol açmakta. Varis ayaklarda renk değişimi, kaşınma, ayak bileklerinde yara açılması ve şişme bulgulaıyla kendini göstermekte. Hastadene robotik lazer sistemleriyle ultrason eşliğinde ameliyatsız ağrısız, acısız, kesme dikme olmadan hastalar uyanıkken varisi 20 dakikalık bir işlemle tedavi edilmekte.