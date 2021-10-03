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Spor VAR'ın müdahale etmemesine tepki: Ne zaman serbest oldu?
Spor

VAR'ın müdahale etmemesine tepki: Ne zaman serbest oldu?

Süper Lig'de dün GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 21:42:00 -
VAR'ın müdahale etmemesine tepki: Ne zaman serbest oldu?

Süper Lig'de dün GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesine tepki gösterdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.

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