Varank’tan Bilişim Vadisi’ne ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de Bilişim Vadisi’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan vadinin birinci etap ikinci kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Vadide faaliyete başlayan firmaları da ziyaret eden Varank, Bilişim Vadisi yetkilileri ve müteahhit firma temsilcilerinden de bilgi aldı. Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nde güçlü bir ekosistem kurmaya kararlı olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak. Bugün itibarıyla 39 firma burada Ar-Ge projeleri yürütüyor. 3,5 milyon metrekarelik bu alan, sadece ulusal değil uluslararası ölçekte bir merkez olacak. Konum olarak ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi şehirlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Burada sosyal alanlar oluşturmak için hem mimari hem de kurumsal anlamda en iyiyi hedefliyoruz.”