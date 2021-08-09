Varank, Trieste’deki uluslararası bilim merkezini ziyaret etti

Varank, Nobel ödüllü fizikçi Abdus Salam tarafından 1964’te kurulan Trieste’deki ICTP’yi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretinde Varank’ı ICTP Müdürü Atish Dabholkar karşıladı. Bakan Varank’a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da eşlik etti. Dabholkar, Türk heyetine ICTP’de yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaparken, Türkiye ile yeni iş birliklerine hazır olduklarını bildirdi. Baran da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ilişkin bilgi verdi. Mandal, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle TÜBİTAK’ın çalışmalarını anlatırken Kurumun bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası iş birliklerine dikkati çekti.

Türk araştırmacılarla sohbet etti

Bakan Varank, bilim diplomasisi anlamında Türkiye’nin büyük potansiyeli olduğunu ve bu kapsamdaki uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, ICTP ile de çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra ICTP kampüsünü ve laboratuvarlarını gezdi. Bakan Varank ayrıca ICTP’de akademik çalışmalarını sürdüren Türk araştırmacılarla da sohbet etti. ICTP, fizik ve matematikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerden bilim insanlarına akademik çalışmaları için gerekli altyapıyı sunuyor.

Haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, haziran ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 899 milyon 999 bin 755 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22 bin 195 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 208 milyon 316 bin 914 lira olan ve 678 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 171 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 202 milyon 684 bin 648 lira, gerçekleşen istihdam da 7 bin 109 oldu.