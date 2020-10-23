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Ekonomi Varank: "Özel sektör inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi."
Ekonomi

Varank: "Özel sektör inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi."

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:18:25 -
Varank: "Özel sektör inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi."
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