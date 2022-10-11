Varank: Dijital oyun girişimciliğinde tarih yazıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) Açılış Töreni’nde konuştu. Varank, Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan merkezin gençlerin en sık ziyaret edecekleri yerlerden biri olacağına inandığını söyledi.

4 milyonluk yatırım

TEKNOMER’in 4 milyon liraya yakın bir yatırımla gençler için hayata geçirildiğini dile getiren Varank, “İnşallah buraya TÜBİTAK’la bir katkı sağlayalım. Burayı KOSGEB’in teknoloji merkezleri destek programı çerçevesine dahil edelim. Eğlen, öğren ve üret sloganıyla çalışacak bu mekânda evlatlarımız modern dünyanın dijital teknolojilerine yönelik çok önemli imkânlardan faydalanacak. Bu imkânların başında da deneyim stüdyoları geliyor. Merkezimizde son teknoloji cihazlarla donatılmış ses ve görüntü stüdyoları yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

Varank, ‘Youtuber’lığın artık gençler arasında yaygın bir meslek olduğuna işaret etti. TEKNOMER’in bu mesleğe ilgi duyan gençlerin içerik üretmekte kullanabilecekleri alanlardan biri olacağına dikkat çekti. Dijital oyunların da büyük bir sektör haline geldiğini anlatan Varank, “Bir stadyum dolusu insan futbol maçı izler gibi e-spor müsabakalarını takip ediyor. TEKNOMER’le Keçiörenli gençler de bu olanaktan sonuna kadar faydalanabilecekler. E-spor takımları kurup burada turnuvalar düzenleyebilecek ya da antrenman yapabilecekler” ifadelerini kullandı. Gençleri daha aktif olmaya davet eden Varank, şunları belirtti: “Türkiye son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta tarih yazıyor. İstanbul 2022’de dijital oyun sektöründe Avrupa’da en fazla yatırım alan şehir oldu. Bu alanda ciddi kabiliyetlerimiz var. Gençlerimiz, kurdukları startup’lar, geliştirdikleri oyun teknolojileriyle tüm dünyadan yatırımcıların ilgilerini çekmeye devam ediyor. TEKNOMER de o vizyona uygun olarak bir kuluçka merkezi şeklinde tasarlandı. Gençler burada eğlenerek öğrenecekleri gibi kendi girişimlerini kuracaklar, çalışmalarını yapabilecekler. Teknoloji ve girişimcilik eğitimlerinden, mentorluk ile ofis imkânlarından istifade edebilecekler.”

Derdimiz ülkeye hizmet etmek

“Birileri gençleri ‘X’, ‘Y’ ile ‘Z’ gibi kategorilerle bölmeye ve sürekli olumsuzluk pompalamaya çalışıyor” diyen Varank, şu yorumları yaptı: “Bunlara fırsat vermememiz lazım. Biz gençleri seven, gençlere güvenen, gençlerle yol yürüyen bir siyasi hareketiz. Gençleri geleceğe dönük yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da Türkiye’nin başarı hikâyelerini yazacaklar. Bu manada yerel yönetimler en büyük paydaşımız. Bizim ilçe belediyelerimizin yaptıklarını hayal edemeyen büyükşehir belediyeleri var. 4 yılda İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da hangi icraatı ortaya koymuşlar, hangi yatırımı yapmışlar, vatandaşın hangi derdini çözmüşler? Onların öyle bir dertleri yok. Bizim derdimiz var. Bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla ulaştırmayı diliyoruz.”