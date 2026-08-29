  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak’tan göreve başladıktan sonra ilk açıklama: Telefonunuz 7/24 açık olsun Türkiye’nin otomobil haritası belli oldu! İşte en yaşlı ve genç araçların olduğu iller Bakan Ersoy’a atılan iftira mahkemeden geri döndü ‘Mucize’ deyip aldanmayın! Kalp hastalıklarında doğru bilinen yanlışlar Almanya’nın en zengin isminden 49 milyar dolarlık miras! Tek kuruşu bile çocuğuna kalmayacak Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı MEB açıkladı: LGS ve ara tatiller kaldırılacak mı? Günlük 150 uçak trafiği yaşandı Trabzon havalimanı rekora doymuyor Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı

#1
Foto - Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı

#2
Foto - Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı

#3
Foto - Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı

Rutin kontrollerin önemi Gözde meydana gelen bazı belirtilerin beyin kaynaklı hastalıkların işareti olabileceğini belirten Karaca, "Göz sadece görmeyi sağlayan bir organ değildir. Gözümüzde yoğun ışık çakmaları, biraz önce belirttiğimiz gibi görme alanı kayıpları, yan taraftan perde görme veya bulanık görme varsa, çok şiddetli baş ağrılarıyla beraber gelen görme azalması söz konusuysa, bunların hepsi beynimizdeki bazı bulguların göze yansıması olarak karşımıza çıkabilir.

#4
Foto - Düzenli göz kontrolü hayati önemde! Hastalıkların ipuçları gözlerimizde saklı

Onun için rutin kontrollerimizi, "Biz iyi görüyoruz." diye yaptırmaktan imtina etmemeliyiz. Yani mutlaka yaptırmalıyız. Göz çok önemli bir organımız. Şurada gördüğünüz gibi, bizim retina dediğimiz gözün arka sinir tabakasında; metabolik hastalıkların, çocukluk çağından gelen, erişkinlikte veya doğuştan ortaya çıkan bazı hastalıkların ve ileri yaşlarda görülen birçok hastalığın ön bulgularını gözün arkasından görebiliyoruz. Onun için mutlaka ve mutlaka belli bir yaştan sonra, iyi görsek de sağlam olsak da, rutin göz kontrollerimizi yaptırmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail
Gündem

İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yeni dönem başladı. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı ve deneyimli diplomat İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, teş..
Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma
Gündem

Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timot..
Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma
Gündem

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ahlaksızlığa geçit vermedi. Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fi..
Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş
Aktüel

Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun açıklamasına göre, Kızıldeniz'den Akdeniz’e geçen yaba..
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23