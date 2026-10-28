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Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor

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Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki dik ve engebeli dağlık alanlarda hiçbir bakım gerektirmeden kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, havaların soğumasıyla birlikte semt pazarlarında kilosu 150 TL'den alıcı bulmaya başladı. Kalp, solunum ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen, doğal antioksidan deposu bu ekşimsi meyve, toplanmasının son derece zahmetli olmasına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılayan ve kışın habercisi kabul edilen alıç, taze tüketiminin yanı sıra reçel ve marmelat yapımı için de tezgahta yok satıyor.

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Foto - Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor

Bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen ve genellikle Ekim ayının başlarında olgunlaşan alıç meyvesi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini almaya başladı. Fındık büyüklüğündeki, ekşimsi tada sahip olan meyve, sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle de vatandaşlardan ilgi görüyor. Taze olarak tüketilen ve kalp dostu olarak bilinen alıç, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanılıyor. Faydasını bilenin fiyatını sormadan aldığı alıçlar, semt pazarlarında kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

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Foto - Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor

Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu bilinen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Efeler ilçesinde bulunan Dağeymiri Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıçlar, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp semt pazarlarında satılıyor.

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Foto - Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor

Dikenli ağacından zahmetle toplanan alıç meyvesinin aynı zamanda kışın habercisi olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Muharrem Ay; "'Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç, taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve. Kilosunu 150 TL'den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç, doğada kendiliğinden yetişiyor ve bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğu söyleniyor. Özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiliyor'' dedi.

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