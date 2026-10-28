Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor
Aydın'ın Efeler ilçesindeki dik ve engebeli dağlık alanlarda hiçbir bakım gerektirmeden kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, havaların soğumasıyla birlikte semt pazarlarında kilosu 150 TL'den alıcı bulmaya başladı. Kalp, solunum ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen, doğal antioksidan deposu bu ekşimsi meyve, toplanmasının son derece zahmetli olmasına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılayan ve kışın habercisi kabul edilen alıç, taze tüketiminin yanı sıra reçel ve marmelat yapımı için de tezgahta yok satıyor.