  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Basit bir diş ağrısı kabusa dönüştü! 42 yaşındaki adamın kalbinde delik açıldı, peş peşe felç geçirdi! Aydın dağlarındaki gizli şifa deposu tezgaha indi: Pazarda kuyruklar oluştu, kilosu 150 TL’den kapışılıyor Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi Yunanistan köşeye sıkıştı, manevra alanı kalmadı! Türk savunma sanayiinin yükselişi feleklerini şaşırttı Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri neden görülüyor? Uzman isim açıkladı İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı! Sürücülerin korkulu rüyası! Bu yollarda hatanın telafisi yok WOLAS, Cammu Keşmir raporunu açıkladı: Hint yetkililer hakkında hukuki süreç başlatılıyor Toprağa dikildiği an verimi ikiye katlıyor! Kur’an’da “bereket bitkisi” diye geçen mucizevi bitki tarlaları ihya etti Emekli ve asgari ücretli zammı için masadaki formül deşifre oldu! “Erdoğan söylerse yapar” diyen isim milyonlara müjdeyi verdi
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 atama takvimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan gelen peş peşe açıklamalarla atama bekleyen yüz binlerce adayın odak noktası haline geldi. Yıl bitmeden yapılması planlanan 38 bin hekim dışı personel alımı ve 4/B sözleşmeli kadrolar için ÖSYM ve İŞKUR başvuru ekranları anbean takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi? İşte başvuru şartları ve atama takvimine dair son gelişmeler...

#1
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2026/2 Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımı süreci, sağlık camiasının en çok odaklandığı konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM kanadından gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesine yapılacak 4/B sözleşmeli sağlık personeli (hemşire, ebe, sağlık tekniker/teknisyeni, fizyoterapist, psikolog) alımları ÖSYM üzerinden yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile gerçekleştirilecek; hastanelere temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerinde istihdam edilecek sürekli işçi alımları ise İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) üzerinden kura yöntemiyle yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımlarına ilişkin yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylara müjde verdi.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI OLACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

#3
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSNEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

#4
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve ÖSYM tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

#5
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için belirlenen 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu kontenjanların tamamını kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 KPSS'nin ardından yeni hekim dışı personel alımı planladıklarını duyurmuştu. Yıl sonuna işaret eden bu açıklama, sağlık alanında atama bekleyen mezunların yeni ilan beklentisini artırdı.

#6
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIM I BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 yılı için belirlenen sözleşmeli sağlık personeli alımına dair başvuru ekranı açılmadı. Adayların beklediği genel tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için başvuru yöntemi, aranan mesleki nitelikler ve tercih süresi ilgili kadroya ilişkin resmi ilanla belirlenecek.

#7
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL? 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve pozisyon sayıları belirlendi.

#8
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

Branşlara göre dağılım şöyle: Uzman tabip: 22.983 Tabip: 3.652 Sağlık memuru: 25 Ebe: 9 Hemşire: 2 Diyetisyen: 1 Sağlık teknikeri: 1

#9
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışmayı hedefleyen adayların karşılaması gereken koşullar, istihdam edilecekleri pozisyonun niteliğine göre değişiyor. Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile gerçekleştireceği yeni personel alımına ilişkin eğitim şartları, kullanılacak puan türleri ve mesleki yeterlilikler henüz yeni bir kılavuzla açıklanmadı.

#10
Foto - Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarında daha önce ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemi kullanılmıştı. Yeni dönemde aynı yöntem uygulanırsa adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzundaki kadroları inceleyerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih yapabilecek. Bu nedenle adayların başvurular açıldığında Sağlık Bakanlığı, ÖSYM ve ilgili il sağlık müdürlüklerinin duyurularında belirtilen işlem adımlarını esas alması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..
Gündem

Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..

Gazetemiz Akit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını hedef alan fon iddialarının perde arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya..
Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
Dünya

Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen Amerika Birleşik Devl..
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu

Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm gün sıcak saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki toplantının ardından Samandıra..
Irak istihbaratında sıcak saatler
Dünya

Irak istihbaratında sıcak saatler

Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı. Yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığını Başbakan Zeydi yürütülecek.
Akrabası uyurken evi ateşe verdi!
Yerel

Akrabası uyurken evi ateşe verdi!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Niyazi O.’nun daha önce tartıştığı akrabası Yunus Emre Y.’nin evini ve park halindeki motosikletini ateşe verd..
Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!
Dünya

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

Kandan beslenen İsrail'de yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23