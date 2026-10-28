Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve atama takvimi

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 atama takvimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan gelen peş peşe açıklamalarla atama bekleyen yüz binlerce adayın odak noktası haline geldi. Yıl bitmeden yapılması planlanan 38 bin hekim dışı personel alımı ve 4/B sözleşmeli kadrolar için ÖSYM ve İŞKUR başvuru ekranları anbean takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi? İşte başvuru şartları ve atama takvimine dair son gelişmeler...