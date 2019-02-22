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VAR, Bursaspor’a 9 puana mal oldu

Süper Lig’de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, en fazla Bursaspor’un canını yaktı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:11
VAR, Bursaspor’a 9 puana mal oldu

Süper Lig’de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, en fazla Bursaspor’un canını yaktı. Eğer VAR sistemi olmasaydı Bursa temsilcisi, mevcut puanından 9 puan daha fazla toplayarak 33 puanla 5. sırada olacaktı.


Spor Toto Süper Lig’de her sezon olduğu gibi bu sezon da en fazla tartışılan konu hakemler oldu. Ancak geçtiğimiz yıllara göre bu sezon hakem kararları daha çok tartışılır oldu. Bunun en büyük nedeni ise VAR sistemi. 2018-2019 sezonunda ligde uygulanmaya başlanan bu sistemle verilen hatalı kararların en aza indirgenmesi planlanırken işler istenildiği gibi gitmedi. Özellikle son haftalarda yapılan aleni hatalar, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) istifasına neden oldu. Kulüpler de VAR uygulamasından yeterince verim alınamadığı yönünde görüş bildirmeye başladı. Tüm bunlar tartışılırken eski hakem Deniz Çoban, 22. hafta itibari ile VAR’sız puan durumu hakkında çarpıcı bir istatistik paylaştı. Verilere göre Video Yardımcı Hakem’den en çok canı yanan takım Bursaspor oldu. Mevcut durumda yeşil-beyazlılar, 4 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Eğer VAR sistemi olmasaydı Bursa temsilcisinin galibiyet sayısı 8’e çıkacak ve 9 puan daha fazla toplayarak 33 puanla 5. sırada yer alacaktı.



Lider değişmedi, fark azaldı


VAR’sız puan durumuna göre de Medipol Başakşehir lider durumda bulunuyor. Ancak turuncu-lacivertlilerin de 1 puanı eksilecek ve 47 puanla zirvede yer alacaktı. Lider değişmese de Başakşehir ile Galatasaray arasındaki 8 puanlık fark, Video Yardımcı Hakem olmasa 2 puana inmiş olacaktı. 42 puanlı Galatasaray da eski sisteme göre 3 puan daha fazla alarak 45 puanla takibini sürdürmeye devam edecekti.



Fenerbahçe düşme hattına, Ankaragücü ile Erzurumspor pota dışına


VAR’sız puan durumuna göre Fenerbahçe’nin de 2 puanı eksiliyor. Sarı-lacivertliler, bu durumda 22 puanla 17. sıraya gerileyerek düşme hattına giriyor. Potada bulunan Ankaragücü ise +1 puanla 14.’lüğe,Erzurumspor da +2 puan ile 15. sıraya yükselmiş olacaktı.


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon VAR sistemi olmasaydı puan durumu aşağıdaki gibi şekillenecekti:



1 - M. Başakşehir (47)


2 - Galatasaray (45)


3 - Beşiktaş (38)


4 - Sivasspor (34)


5 - Bursaspor (33)


6 - Konyaspor (33)


7 - Trabzonspor (32)


8 - Kasımpaşa (32)


9 - Malatyaspor (31)


10 - Antalyaspor (29)


11 - Göztepe (27)


12 - Kayserispor (27)


13 - Alanyaspor (26)


14 - Ankaragücü (25)


15 - Erzurumspor (23)


16 - Rizespor (22)


17 - Fenerbahçe (22)


18 - Akhisarspor (16)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:11
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