0553 313 94 23

Vanset’ten şiirli gece

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyeleri, düzenledikleri etkinlikle dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattılar.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:46
Vanset’ten şiirli gece

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyeleri, düzenledikleri etkinlikle dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattılar.


Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen Van’daki kültür, sanat ve edebiyat alanında kendisini iyiden iyiye hissettiren Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyeleri, dün akşam Şişli Öğretmenler Evindeki etkinlikte bir araya geldi. Başkanlığını Orhan Demirtaş’ın yaptığı toplulukta şairler şiirleri ile dinleyenleri duygulandırırken, aşık ve ozanlar ise bağlamaları ile sanatseverleri adeta mest ederek bir kez daha onların takdirine mazhar oldular. Aşık Çağları mahlasli Mehmet Akçay, ozan Yusuf Sahik ve Nurhan Atmaca, şairler Orhan Demirtaş, Mustafa Işık, Şevket Sulhan, Ercan Ulutaş, Muhsin Öztopçu, Memduh Beyazıt geceye katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.


Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş, "Bilindiği üzere bizler fırsat buldukça farklı zamanlarda, farklı mekanlarda üyelerimiz ile birlikte bir araya gelerek sanatsal programlar yapmaya, edebi çalışmalar icra etmeye ve kültürel faaliyetleri sürdürmeye gayret etmekteyiz. İstedik ki, bugün de Van’ın hem merkezi bakımından hemde tesis bakımından son derece nezih ve hizmet olarak en kaliteli hizmeti sunan aynı zamanda halka açık olan Şişli Öğretmen Evindeki kapalı çardakta özel bir gece düzenledik.Gecenin sonunda gördük ki çok isabetli bir karar vermişiz. Çünkü gerek VANSET üyeleri gerekse aramızdaki misafirler son derece mutlu ve keyifli ayrıldılar. Bu noktada hizmette kusur etmeyen Şişli Öğretmen Evindeki personellere çok teşekkür ederim. Ancak özellikle sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz noktasında her zamanki gibi yanımızda olan Şişli Öğretmen Evi Müdürü Mesut Kancura’ya şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. Dilerim halkımız da buradaki hizmet kalitesinin farkına vararak azami ölçüde buraya rağbet ederler. Geldiklerinde ise Şişli Öğretmen Evi ile ilgili düşüncelerimizi abartmadığımızı kendileri de görürler" dedi.


Program VANSET üyelerinin çektikleri hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:46
  1. sanat
  2. kültür
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapması değerlendirilen ortak televizyon yayını konusunda AK Partili Mahir Ünal ile CHP’li Engin Altay görüştü.
    1. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun..
    2. AK Parti'den ortak yayın konusunda..
    3. Türkiye'den İzlanda'ya nota
    4. Kınık Köyü kaldırım taşlarına kavuştu
    5. Her unutkanlık demans değil
    6. İzlanda’ya nota verildi
    7. Borsa haftaya düşüşle başladı
    8. Bayram tatilinde Yürüyen Köşk’ü 2 bin..
    9. Vanset’ten şiirli gece
    10. Skandalda ikinci perde! 'Özür dile'..
    11. 20 dakikalık operasyonla terlemeye son
    12. Başkan Yıldırım, vatandaşlarla daima..
    13. 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    14. Bayramda kaza bilançosu ağır oldu
    15. Elazığ’da trafik uygulaması, 19 araca..
    16. Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli..
    17. Bakan Soylu: "Bayramın 9 günlük..
    18. Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık..
    19. Nazlı Hilalim Benim Bayrağım Çocuklar..
    20. Denizde arama çalışmaları sürüyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz