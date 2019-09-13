Vanlılar kitap okuyor mu, kitaba olan ilgi ne kadar?

Kitap okuma alışkanlığının toplumda yok olma seviyesine geldiğini belirten vatandaşlar, kitap okumanın yerini televizyon, internet ve sosyal medyanın aldığını söylediler.

Akıllı telefonlar üretildikten sonra gençlerin kitap okuma alışkanlıklarından uzaklaşarak sanal âlemi alışkanlık haline getirdiğini ifade eden vatandaşlar, toplumun konuşma ve kendini ifade edememe sebebini kitap okumamaya bağladılar. Konuyla ilgili konuşan öğrenciler ve kitap evleri yetkilileri, Türkiye’de kurumsallaşmış şirketlerin halkı arayıp ücretsiz internet ve benzeri sosyal ağlarla halkı kitap okumadan alıkoyduğunu ifade ettiler.

“Okullar açıldı kitap satışı durdu”

Okulların açılmasıyla birlikte araç-gereç alımına başlayan halk kültür kitaplarına rağbet etmediğini anlatan Fatih Yorgun, “Kitap alımı okulların açılmasıyla birlikte durma noktasına geldi. Bu durumda bizler de üniversite sezonunu bekliyoruz. Ancak o zaman hareketlilik olacak mı ve yahut olmayacak mı tam olarak bilebiliriz. Kitap alımını geçen yıla göre değerlendirsek azda olsa bir artma söz konusudur. Geçen dönem siyasi ortamlardan dolay işlerimiz çok kötüydü. Yeni eğitim öğretim yılında biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Kitap fiyatlarında artış”

Çoğu yayınevinin kitaplara zam yaptığını ifade eden Yorgun; “Elektronik kitaplara batıda rağbet edilirken doğu bölgesinde pek tercih edilmedi. Zaten kitapların yerini elektronik kitapların tutacağını sanmıyorum. Kitap fiyatları geçen yıl daha düşükken bu yıl artış oldu. Bunun sebebi ise dolar endeksli kağıt fiyatlarının artmasıdır. Kâğıt fiyatlarının arttığını gören yayınevleri kitaplara zam yaptı” diye konuştu.

“Dini kitaplara rağbet çok”

Dini kitaplardan en çok tefsir kitaplarına rağbet edildiğinin altını çizen Yorgun,“İnternet’ten kampanyalı kitap diye satılan ve gençlerin ilgisini çekebilecek kitaplar en çok satılan kitaplar arasındadır. İslami kitaplardan ise halk en çok tefsir kitaplarına rağbet ediyor. Kitabevimize her yaş grubu rağbet ederken özellikle akademik çevreler kitap almaktadır” İfadelerini kullandı.

“Dinimiz okumayı emrediyor”

İnternet ve TV yayınlarından dolayı kitap okumalarının eksildiğini söyleyen Şeref Uslu, "Bizler görevimiz itibarıyla okumak zorundayız ama görev dışında pek kitap okuyamıyoruz. Kitap okuma gibi bir alışkanlığımız oluşmadı. Ne yazık ki toplum olarak da böyle bir sıkıntımız var. Bazı insanlar, ’kitap okuyor musun?’ sorusu yönelttiği için okumak zorunda kalıyoruz. Öğrencilere ders verdiğimiz için okumaya zaman ayırabiliyoruz. Evde pek kitap okuma gibi bir alışkanlık edinemedik. Sadece camide kitap okuma işlemini görebiliyoruz. Evde ne yazık ki televizyon ve internet gibi araçlar bizim okuma alışkanlığımızı sıfıra indirdi. Biz bunun ıstırabını çekiyoruz toplum olarak. İnsanın oluşumunun yapı taşı okumayla başlar. Nitekim dinimiz ’ikra’ diyerek okumayı tavsiye ediyor. Allah, bize okumayı tavsiye ettiyse bizim insan olarak bunu devam ettirmemiz lazım. Gençlerimiz özellikle ailelerinden ve öğretmenlerinden destek alarak bu okuma alışkanlıklarını geliştirebilirler. Ülkemizde kurumsallaşmış şirketler insanları arayıp, insanlarımızı daha çok pasifleştiren tekliflerde bulunuyorlar. Bunu şahsen yaşadım. Arayan şirketlere ben bir önerinde bulundum: Siz bize falan kanalları, falan interneti hediye edeceğinize müşteriyi arayıp bir kitap hediye ederseniz, hem toplum olarak hem ülke olarak daha ileri seviyelere gelmiş oluruz" diye konuştu.

"İnsanlar kitap okumadığı için kendini ifade edemiyor"

Akıllı telefonlar çıktıktan sonra insanlarda okuma gibi bir alışkanlığın kalmadığını söyleyen Mehmet Tosun ise, “Ben üniversite öğrencisi olduğum için kitap okuyorum ama halkımızın kitap okuma gibi bir alışkanlığı yok. Kitap sadece okullarda kilitli kalmış gibi, okulu bitiren artık kitap yüzü açmıyor. Halkımız kitap okuma konusunda tembel maalesef. Gençlerimizin pek okul okumaması ve okumaya önem göstermemeleri, boş işlerle uğraşmaları daha çok telefon internet veya televizyon bilgisayar gibi işlerle uğraştıkları için kitap okumuyorlar artık. Halkımızın özellikle kitap okumaya yönelmeleri gerekiyor en azından kendi alanlarıyla ilgili, herkesin sevdiği bir alan vardır tarihi kitaplar, psikolojik veya macera kitapları okumaları gerekiyor. Özellikle dini kitap okumaları gerekiyor. Ben ilahiyat öğrencisiyim. Kendi dinlerini öğrenmeleri için kitap okumalarını çokça tavsiye ediyorum. Kitap okurken dil alışkanlıkları düzelir. Vatandaşlarımız kitap okumadığı için konuşmaları da pek düzgün olmuyor. Bazı insanlar kitap okumadığı için kendini ifade edemiyor, bunun için kitap okumamız gerekiyor” dedi.