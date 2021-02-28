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Teknoloji Vanlı öğrencilerin model uçakları büyük ilgi gördü! 'Selçuk Bayraktar' heyecanı
Teknoloji

Vanlı öğrencilerin model uçakları büyük ilgi gördü! 'Selçuk Bayraktar' heyecanı

Van’ın Erciş ilçesindeki kolejde 10’uncu ve 11’inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar, havada 20 dakika kalabiliyor. Ercişli kızlar, model uçaklarının TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük heyecan yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:48:00 -
Vanlı öğrencilerin model uçakları büyük ilgi gördü! 'Selçuk Bayraktar' heyecanı

Van Erciş’te yaşayan Özel Erciş Final Okulları Koleji’nde 11’inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği TEKNOFEST yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karakaş’la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti. Kimya öğretmeni Karakaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10’uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez’i (15) de projeye dahil edip, ’Türk Nano Tim’ adını verdiği ekibini oluşturdu. Öğrenciler Ayan ve Ölmez, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı.

Öğrencilerin bu başarısı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. Bayraktar, DHA’nın gündeme getirdiği haberi, sosyal medya hesabı olan Telegram’da paylaştı. Bu paylaşım öğrenciler Elif Ayan ile Rüken Ölmez’e büyük mutluluk yaşattı. İnsansız hava aracı yaparak dikkatleri üzerine çeken Elif Ayan, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız model uçak haber olunca yakın akrabalarım, tanıdıklarım beni arayıp kutladılar. En önemlisi de Selçuk Bayraktar kendi sosyal medya hesabından paylaşınca inanılmaz mutlu oldum. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Bu bağlamda bana maddi, manevi destek olan ailem, hocam Kadir Karakaş ve okul kurucu müdürümüz Abidin Çalışkana sonsuz teşekkür ediyorum. Okula ilk kaydımı yaptırdığımda doktor olmaya karar vermiştim, yalnız bu haber sonrası yaşadığım olumlu tepkiler nedeniyle uçak mühendisi olmak istiyorum" dedi.

Okul kurucu müdürü Abidin Çalışkan da "Geçtiğimiz hafta Elif Ayan ve Rüken Ölmez kızımız kimya hocası Kadir Karakaşın yol göstermesi ve destek olmasıyla model uçak yaptılar. Önce simülasyon eğitimi aldıktan sonra yaptıkları insansız hava aracını okul bahçesinde uçurdular. Tabi, bu çalışmaları haber olduktan sonra baya güzel tepkiler aldık. Bizim dahi olarak gördüğümüz TEKNOFESTin başındaki Selçuk Bayraktar bu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok gururlandık, çok mutlu olduk." diye konuştu.

Kimya öğretmeni Kadir Karakaş ise, "Haberden sonra bize mesajlar geldi çok güzel tepkiler aldık. Selçuk Bayraktar’ın yaptığımız bu çalışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Bu bizi son derece mutlu etti ve çok gururlandık. Bu güzel olay karşısında okulda bulunan öğrencilerimiz bana gelip, hocam bizde uçak mühendisi olmak istiyoruz deyince çok şaşırdım ve çok mutlu oldum" dedi.

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