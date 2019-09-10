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Vanlı kadın yazarlardan terör mağduru annelere destek

Vanlı kadın yazarlardan çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek geldi.

10 Eylül 2019 Salı 14:11
Vanlı kadın yazarlardan terör mağduru annelere destek

Vanlı kadın yazarlardan çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek geldi.


Vanlı kadın yazarlardanDr. Zübeyde Doğruöz Kul, Ayfer Gözütok, Ayten Nalbantoğlu ve Emine Bişeng Sabırlı yaptıkları destek açıklamasında, "Kadın yazarlar olarak, her şeyden önce bir anne olarak, bir kadın olarak bugün, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız! Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz" ifadelerine yer verildi



“Haksızlığa karşı hakkın ve annelerin yanındayız”


Van Postası Gazetesi’nde yazan Vanlı kadın yazarların yaptığı açıklamada, “Biz kadın yazarlar olarak bugün, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız. Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz! Bir anne için dünyada evladından daha kıymetli hiçbir varlık yoktur. Çocuklarının ayağına taş değse yüreği titreyen annelerin, günlerdir süren eylemleri Türkiye gündemindeki yerini korumaktadır. Annelerimizin bu isyanı, elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duyguları üzerinden timsah gözyaşları döken eli kanlı örgüt ve uzantılarının gerçek yüzünü gösteren ibretlik bir durumdur” dediler.



“Bu sürecin takipçisi olacağız”


Yapılan destek açıklamasının devamında, “Diyarbakırlı annelerin Hacire Akar ile başlayıp Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer’le devam eden ’Evladımı geri istiyorum! ‘çığlıkları gün geçtikçe büyümüş ve bugün 17 aileye ulaşmıştır. Bu eylem, sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi bir mücadeledir. Bizler, hepimizin ortak acısı olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran; barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren; büyük bir inançla hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi veren, evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınların ve cesur ailelerin yanındayız. Ailesinden koparılan her bir genç, evine dönünceye kadar bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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