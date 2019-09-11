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Van’ın yerli üzümlerinde hasat zamanı

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Cahfer Sadık Işık isimli vatandaş, evinin bahçesine diktiği yerli üzümleri hasat etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:51
Van’ın yerli üzümlerinde hasat zamanı

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Cahfer Sadık Işık isimli vatandaş, evinin bahçesine diktiği yerli üzümleri hasat etti.


Geçmişten bu yana yetiştirilen, ancak kesilerek ve imara açılan yerler nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş ağaçlar arasında yer alan Van’ın Şahbağı üzümü, 76 yaşındaki Cahfer Sadık Işık tarafından yetiştiriliyor. Yaklaşık 15 yıl önce Beyüzümü Mahallesinden getirdiği üzüm fidesini merkez İpekyolu ilçesindeki evinin bahçesine diken Sadık, lezzetiyle dikkat çeken üzümün yok olmaması için çalışma başlattı. Komşularının da bahçelerinde aynı ağacı yetiştirmesini sağlayan Işık, salkımı iki kilogramı bulan Şahbağı üzümünü hasat etmeye başladı. Ağaç yetiştiriciliği konusunda Van’da merakıyla bilinen Cahfer dede, daha önce kentte yetiştirilmesi zor olan cennet hurması ile incir ağacını yetiştirerek meyve almayı başarmıştı.


İHA muhabirine konuşan Cahfer Sadık Işık, Şahbağı üzümünün Van yöresine has bir üzüm türü olduğunu belirtti. Geçmişte Beyüzümü Mahallesinde 50 dönümlük arazilerde yetiştirilen üzümlerin artık yok olduğunu ifade eden Işık, “Bu üzümler yerli üzümlerimizdir. Çocukken üzüm bahçelerimiz vardı. Ancak o bahçeler şu an yok. Bu üzüm türü kaybolmaya yüz tutmuştur. Eskiden bağ üzümleri vardı. O bağlarda çok bakımlı güzel üzümler yetiştirilirdi. ‘Şahbağı’ dediğimiz Beyüzümü Mahallesinde 50 dönüme ulaşan bağ tarlaları vardı. Biz şimdi bu bağları 2-3 metreye sığdırmaya çalışmışız. Ancak ben bu üzüm türünün yok olmasını istemiyorum” dedi.



“Bir kişi 4-5 kilo yiyebilir”


Üzümün lezzetli olmasından dolayı rahatsız etmediğini savunan Işık,“Çarşıdan alınan bir üzümü en fazla yarım kilo ve ya bir kilo yiyebilir. Ancak bu üzümün tadı o kadar güzel ki bir kişi bir gün boyunca 4-5 kiloya kadar yiyebilir. Mayhoş bir tadı var. Çok tatlı olmadığı için yenildiği zaman çok tutmuyor. Bu üzümlerin salkımı bilinen diğer üzüm türlerine göre farklıdır. İki kiloya kadar çıkan salkımları vardır” diye konuştu.


Meyve ağacı yetiştiricilerine önerilerde bulunan Işık, ağaç biti ve hastalıklara karşı kolanın birçok ilaca göre daha etkili olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:51
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