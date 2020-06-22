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Yerel

Van’ın yaylaları çiçeklerle bezendi

Van’ın Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikte 407 hektarlık alana sahip Akgöl çevresindeki yaylalar rengarenk çiçeklerle kaplandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:16:46 -
Van’ın yaylaları çiçeklerle bezendi

Van’ın Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikte 407 hektarlık alana sahip Akgöl çevresindeki yaylalar rengarenk çiçeklerle kaplandı.


Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar haziran ayının ortalarında da güzel manzaralar oluşturuyor. Etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.


Çoğunluğu sarı renkte açan çiçekler, binlerce dönüm araziyi sarıya boyadı. Doğanın sesi ve renkli çiçek manzarasıyla göz kamaştıran yaylalar, ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Kendine hayran bırakan yaylalar, bu yıl havanın bol yağışlı geçmesi nedeniyle eşsiz görüntüsünü uzun süreli koruyacağı tahmin ediliyor.

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