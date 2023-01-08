  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi
Eğitim

Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 22:31:00 -
Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23