Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların yarın tatil edildiği bildirildi.