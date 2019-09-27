0553 313 94 23

Vanilya sabununun yararları nelerdir?

Doğal sabun kullanmak en doğru tercihlerden biridir. rahatlatıcı ve temizleyici etkisiyle pek bilinmeyen vanilya sabunun özelliklerini sizler için derledik! Vanilya sabunu ne için kullanılır? Vanilya sabununun yararları nelerdir? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 13:59
Vanilya sabununun yararları nelerdir?

Doğal sabun kullanmak en doğru tercihlerden biridir. rahatlatıcı ve temizleyici etkisiyle pek bilinmeyen vanilya sabunun özelliklerini sizler için derledik! Vanilya sabunu ne için kullanılır? Vanilya sabununun yararları nelerdir? İşte detaylar...

Sabun denilince akla ilk gelen şey güzel koku ve temizlik hissidir. Hayvansal ya da bitkisel yağlar kullanılarak yapılan sabunlar, doğal yaşamın, dolaysıyla da doğal güzelliğinde bir parçasıdır. Günümüzde yapılan sabunlar doğal gliserin ve hangi katkı maddesi konulacaksa, o maddenin yağından konularak oluşur. 

Doğal sabunların kendilerince faydaları vardır. Doğal olmaları en zararsız oldukları anlamına gelebilir. Çünkü kozmetik sektöründe kullanılan sabunlar gibi çok ciddi sonuçlar doğurmazlar. Bu sebeple alerjinizin bulunmadığı malzemelerden yapılan sabunları kullanmak yararlıdır.

Vanilya sabunu ne için kullanılır?

  • Vanilya sabunu, güzel kokusunun yanı sıra cildi parlatır. 
  • Cilde canlılık aktar.
  • Deriyi yumuşatır ve nem kazandırır.
  • Antiseptik oluşu nedeniyle mikrop kırar.
  • Ölü deriyi arındırır.
  • Derinlemesine bakım yapar. 
  • Akne oluşumunu engeller.
  • Sivilceleri giderir.
  • Siyah nokta oluşumunu durdurur.
  • Stres ve yorgunluğu alır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 13:59
  1. Vanilya sabununun yararları nelerdir?
  2. vanilya sabunu ne işe yarar
  3. vanilya sabunu
  4. sabun çeşitleri
  5. sivilce ve yatıştırıcı sabun
  6. sivilce için sabun
  7. yatıştırıcı sabun
  8. Vanilya sabunu ne için kullanılır?
  9. en iyi yüz sabunu
  10. cilt sabunu
  11. cilt lekesi giderici sabunlar
  12. sabun isismleri
  13. sabun isimleri
  14. ne sabunu kullanmalı
  15. sivilce sabunu
  16. hangi sabunu kullanmalı
  17. yüz sabunu tavsiye
  18. yüz için doğal sabunlar
  19. bitkisel sabunlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü
    1. Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü
    2. Rusya'dan kritik Su-35 açıklaması
    3. Deprem acil toplanma alanı nasıl..
    4. Kandilli'den korkutan açıklama: Sona..
    5. İstanbul'da yine deprem oldu! Yine..
    6. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    7. Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezası..
    8. Depreme hazırlıklı mıyız? İşte deprem..
    9. İran'dan ABD'ye rest: Saldırırsa..
    10. Trabzonspor'dan Sturridge kararı! İşte..
    11. Vanilya sabununun yararları nelerdir?
    12. Bahçeli: Depremlere hazırlık beka..
    13. Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer'..
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    15. AB'den Venezuela'yakarşı yeni..
    16. Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen..
    17. Deprem çantasında bulunması gerekenler..
    18. İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin karşı..
    19. 'Vatandaşların alacağı önlem..
    20. 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi..
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’