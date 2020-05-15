  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Ahmet Türk'ten olay Meral Akşener çıkışı: Umut görsem...

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?
için kalan
Aktüel

Van'daki terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı toprağa verildi

Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısında şehit olan Yıldırım Demir son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:04:36 -
Van'daki terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı toprağa verildi

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısında şehit olan Yıldırım Demir düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan belediye çalışanı Demir'in cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemi sonrası ilçedeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından, Demir'in cenazesi, ilçe merkezindeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Demir'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

- Olay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda belediye çalışanı Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken belediye çalışanı Taner Temizel de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı