  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Van'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:20:39 -
Van'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda, örgütün basın ve kültür yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.E. ile F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.B, N.S, Ş.A. ve C.U. ise tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Dünya

Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin konuştu.
İlham Aliyev ulusa seslendi!
Gündem

İlham Aliyev ulusa seslendi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün göza..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay