  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Van’daki parklarda bakım ve onarım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:45:25 -
Van’daki parklarda bakım ve onarım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.


Van Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın korona virüsten dolayı yaklaşık 2 aydır kapalı olan parklarda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı bakım onarım ekipleri, korona virüs tedbirlerini fırsata çevirerek kent genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 19 parkta bakım, onarım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun yağışların ardından uzayan çimleri biçerken, parklarda bulunan kaldırım, kamelya ve havuzlarda da onarım çalışması gerçekleştiriyor. 19 parkta 6 çim traktörü, 9 el biçme makinesi, 17 sırt tırpanı ve 50 personelle yürütülen çalışmaların yılsonuna kadar süreceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı