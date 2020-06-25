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Yerel

Van'daki deprem saniye saniye kaydedildi

Van’ın Saray ilçesinde bugün saat 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan deprem güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:03:00 -

Van’ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ''Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı.'' dedi.

Deprem anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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