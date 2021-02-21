Van’da yarın okullar tatil mi? Son dakika Van haberleri

Son dakika Van haberleri: Van’da okullar tatil olacak mı? Van’da bir süredir etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın yarın da etkisini sürdüreceği Meteoroloji tarafından tahmin edilmete. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bir bölümü kar yağışı etkisi altında. Van’da etkili olan kar yağışı çok sayıda köy yolunu kapattı. 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy okullarına kar engeli devam ediyor. Van’da okullar tatil mi?