Van’da yarın okullar tatil mi? Son dakika Van haberleri
Son dakika Van haberleri: Van’da okullar tatil olacak mı? Van’da bir süredir etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın yarın da etkisini sürdüreceği Meteoroloji tarafından tahmin edilmete. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bir bölümü kar yağışı etkisi altında. Van’da etkili olan kar yağışı çok sayıda köy yolunu kapattı. 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy okullarına kar engeli devam ediyor. Van’da okullar tatil mi?
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 115 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açma, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.
Van’da okullar tatil mi?
15 Şubat’ta köylerde başlayan yüz yüze eğitime kar engel olmaya devam ederken, öğrenci ve veliler Van’da, Van ilçelerindeki köy okullarında yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmediği de merak ediliyor. 22 Şubat Pazartesi günü Van’da yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz Van Valiliğinden bir açıklama gelmedi.