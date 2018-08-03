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Van'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!

Van'ın Tuşba ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, paketlenerek kargo aktarım merkezine verilmiş ev eşyaları arasında 384 kilo 594 gram eroin bulundu.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:27
Van'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, paketlenerek İstanbul'a gönderilmek üzere kargo aktarım merkezine verilmiş ev eşyaları arasında 502 pakette 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili F.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:27
  1. Van
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. eroin

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