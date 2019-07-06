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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İpekyolu ilçesindeki operasyonda, minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:29
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Van'da 51kilo 22 gram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,uyuşturucu madde ticareti,nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2. Sokak'ta, park halindeki minibüste arama yaptı. 

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün iç yan, arka bagaj kapağı, ön göğüs, torpido ve sürücü kapısı içine gizlenmiş 100 paket halinde 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi. 

Olayla ilgili H.A, M.A. ve N.C. gözaltına alındı.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:29
  1. Van Emniyet Müdürlüğü
  2. Van
  3. İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi
  4. narkotik köpeği zeyna
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