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Van'da uyuşturucu operasyonu!

Narkotik suçlarla mücadele ekiplerince Van'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:17
Van'da uyuşturucu operasyonu!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu 47 LJ 770 plakalı minibüste arama yaptı.
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, aracın stepnesine gizlenmiş 20 pakette 11 kilo 130 gram eroin bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:17
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