Van'da TIR, yolcu minibüsünü çarptı: 1 polis hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir TIR’ın yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana gelen kazada, TIR’ın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1’i ağır 11 kişi yaralanmış, bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans yaralıları Van'daki hastanelere taşımıştı. Durumu ağır olan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen polis memuru, yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. İzne gittiği öğrenilen polis memurunun cenazesi, işlemlerin ardından memleketine gönderilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.