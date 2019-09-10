Van'da terör operasyonu Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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