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Gündem Van'da terör operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Van'da terör operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

Van'da geçtiğimiz hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 10:09:00 -
Van'da terör operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 9-15 Mayıs tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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