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Van'da tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı

Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla sulama kavgasında 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:01
Van'da tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında tarla sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Emre Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırırken hayatını kaybeden Yücebaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olası durum için mahallenin giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi alırken, olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:01
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