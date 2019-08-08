0553 313 94 23

Van’da tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Bahçesaray ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Van’da tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Bahçesaray ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Yaylakonak Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın adresinde arama yapan jandarma ekipleri; çeşitli ebatlarda 22 adet obje, 1 adet madalyon ve 2 adet delikli çivi, ayrıca tarihi eserleri bulmak ve pazarlamak için kullanıldığı değerlendirilen 500 gram heykel parlatmada kullanılan toz, 3 adet hassas terazi, 1 adet radyolu el feneri, 2 adet plastik mercek, 1 adet GPS cihazı ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul trafiğinin bayram raporu
    1. İstanbul trafiğinin bayram raporu
    2. Çukurca’da 2 terörist hava harekatıyla..
    3. İstanbul'da hırsızlık yapan 4 kişi..
    4. Derin dondurucuları değil gönülleri..
    5. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
    6. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
    7. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
    8. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
    9. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
    10. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
    11. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    12. Öğretim üyelerinin akademik..
    13. İzmir’de korkutan deprem
    14. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    15. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    16. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    17. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    18. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    19. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    20. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru