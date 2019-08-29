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Van'da tarihi eser operasyonu! 246 adet ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 246 sikke ele geçirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
Van'da tarihi eser operasyonu! 246 adet ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 246 madeni sikke, bir 'F' serisi dolar ve 65 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. açakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri
  3. F serisi dolar
  4. gümrük kaçağı sigara
  5. tarihi eser
  6. madeni sikke
  7. Van'ın İpekyolu ilçesi
  8. tarihi eser kaçakçılığı

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