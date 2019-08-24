Van’da site sakinlerinden örnek davranış

Van’da duyarlı site sakinleri, yeni bir umutla ülkelerini terk ederek Van’a gelip otogar ile parklarda yaşayan mültecilere yemek, gıda ve giyim malzeme desteğinde bulunarak örnek bir davranış sergilediler.

Ülkelerinden çeşitli nedenlerden dolayı göç ederek Türkiye’ye sığınan yüzlerce mülteci,kentteki otobüs terminali ile kentin değişik parklarında beklemeye devam ediyor. Zor şartlar içinde bekleyen mülteciler, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Van’daki bazı derneklerin ve hayırseverlerin de desteğiyle mültecilere yemek ve ihtiyaç olan giyim malzemeleri veriliyor. Sayıları 300’ü bulan ve temel ihtiyaçlardan yoksun bekleyen mültecilere derneklerin yanı sıra vatandaşlardan da yardım geliyor. Konuya duyarsız kalmayan Adalet İş Merkezi Yusuf Ethem Cacim Mescidi’nde İmam Hatiplik yapan Fatih Perihan, ikamet ettiği Alipaşa Mahallesi Şehri Ada Sitesi sakinlerine durumu anlattı. Site sakinlerinin de desteği ile otogar ile Atatürk Anadolu Lisesi karşısındaki parkta kalan mültecilere, yemeğin yanı sıra, battaniye, gıda, çocuklara mama ve mültecilerin zaruri ihtiyaçlarını içeren yardım yapıldı. Fatih Perihan, elinden geldiği akdarı ile mültecilere yardım yapacağını, kendini yalnız bırakmayan site sakinlerine de desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.