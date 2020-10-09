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Aktüel Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Aktüel

Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:29:09 -
Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat olay yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.






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