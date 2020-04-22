  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van’da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda lav silahıyla birlikte mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

2020-04-22 16:04:37 -
Van’da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda lav silahıyla birlikte mühimmat ve el bombası ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Çatak ilçesinin kırsal bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik ’Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 1 adet lav silahı, 8 antitank roketatar mühimmatı, 6 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 antipersonel mayını, 14 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı