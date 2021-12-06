Van'da operasyon: PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
Van'da yürütülen terör operasyonunda 4'ü PKK, 9'u FETÖ olmak üzere toplam 13 terör şüphelisi yakalandı.
Van'da polisin düzenlediği operasyonda 4'ü PKK propagandası, 9'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti.
Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.