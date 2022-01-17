Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok il adeta beyaza büründü. Peki, Van’da kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil olacak mı?

Van'da okul tatil mi? 18 Ocak Salı kar tatili Van Valiliği açıklaması!

Van’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple hangi ilçelerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. Peki, yarın Van’da okul tatil mi? Van’da 18 Ocak Salı günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı sebebiyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir günlük vara verilmişti.