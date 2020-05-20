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Sağlık

Van’da korona virüsten bir kişi hayatını kaybetti

Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:40:04 -
Van’da korona virüsten bir kişi hayatını kaybetti

Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Erciş ilçesi Karatavuk Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Muhbet Çiftçioğlu, 26 Mart 2020 tarihinde kendisini ziyarete gelen çocuklarını ikametinde misafir ettikten sonra 12 Nisan 2020 tarihinde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan tetkikler sonucu korona virüs (Covid-19) şüphesi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve KOAH gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Çiftçioğlu‘nun 15 Nisan 2020 tarihinde alınan sürüntü örneği ile Covid-19 olduğu kesinleşmişti. Yapılan tüm tedavilere rağmen genel durumu kötüye giden Çiftçioğlu, 19 Mayıs 2020 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz" denildi.

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