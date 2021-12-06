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Gündem Van'da korkutan şiddetli deprem
Gündem

Van'da korkutan şiddetli deprem

Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamalada 'Gelişmeleri takip ediyoruz' bilgisine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 01:09:00 - 2021-12-06 01:16:47
Van'da korkutan şiddetli deprem

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Van Tuşba'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 00.46 olarak açıklanırken derinliği 7.62 km olarak belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, " Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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