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Van’da kilolarca eroin ele geçirildi!

Van’ın Gürpınar ilçesinde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Van’da kilolarca eroin ele geçirildi!

Van'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Müslüm E. yönetimindeki 47 AS 584 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin koltuklarının içine gizlenmiş 140 paket halinde 71 kilo 260 gram eroin bulundu.

Sürücü ile otomobildeki Şevki E. ve Şükran E. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
  1. Van
  2. Gürpınar
  3. Van-Hakkari kara yolu
  4. uyuşturucu madde ticareti
  5. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  6. nakli
  7. eroin

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