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Van’da ‘Kamu Hastaneleri Aylık Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü aylık değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
Van’da ‘Kamu Hastaneleri Aylık Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü aylık değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda konuşan İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlıkta istatistikler ve rakamlardan çok vatandaşın memnuniyetine önem verdiğini belirterek, "Sağlıkta talepleri biliyoruz ve hızlı adımlar atıp çözüme kavuşturacağız" dedi.


Vatandaşa en iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Sünnetçioğlu, “İdareciler olarak amacımız, sağlık tesislerimize müracaat eden vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmakla birlikte sağlık personelimize de kaliteli ve son teknolojiyle donanımlı cihazlarla en iyi şekilde çalışma imkanları verilmelidir” ifadelerini kullandı.


Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Tüfekçioğlu, ile başkan yardımcıları ve kamu hastaneleri başhekimleri katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
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